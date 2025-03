Area flegrea, condannato il boss Pariante

Pronunciata ieri, durante il processo di primo grado celebrato con rito abbreviat – la sentenza di condanna a sei anni e otto mesi di carcere per il boss Rosario Pariante, 68 anni, detto «chiappariello», fondatore del cartello di Secondigliano insieme a Paolo Di Lauro, alias «Ciruzzo ‘o milionario», e poi diventato boss degli Scissionisti di Scampia.

Pariante, come riporta Il Mattino, è stato riconosciuto per la prima volta quale capo, promotore e organizzatore del clan nell’area flegrea fino al 2014, anno del suo pentimento. Del suo gruppo criminale avrebbero fatto parte altre otto persone, tra cui il figlio Gennaro, due imprenditori e un ex dipendente del comune di Bacoli che sono stati tutti rinviati a giudizio al termine delle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli: su di loro pende il capo d’imputazione del 416 bis, ovvero l’accusa di associazione a delinquere di tipo mafioso.