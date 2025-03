Comune di Baronissi, “Capetoste”: Storie di resilienza, forza e successo

Condividi

Il Sindaco Anna Petta: “A Baronissi un evento dedicato all’empowerment femminile e alla valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro, dell’imprenditoria e dello sport”.

Si terrà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Baronissi, l’evento “Capetoste – Storie di resilienza, forza e successo”, un’iniziativa nata per dare voce ad esperienze di donne che, con determinazione e impegno, hanno saputo trasformare le difficoltà in opportunità, diventando esempi di leadership e innovazione.

L’incontro, promosso dal Comune di Baronissi in collaborazione con Confartigianato Salerno, vedrà la partecipazione della Sindaca Avv. Anna Petta, della Presidente del Consiglio Comunale Ing. Agnese Coppola Negri e del Presidente di Confartigianato Franco Risi. A loro si uniranno figure di spicco dell’imprenditoria, dello sport e dell’associazionismo, tra cui Franca Maresca, Vicepresidente Confartigianato, Valentina De Risi, coach della Salernitana Femminile, Alessandra Sessa, imprenditrice e designer, e Agnese Ambrosio del progetto Pari-Menti. L’evento sarà un’occasione per confrontarsi sulle pari opportunità di genere e sul ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro, con un’attenzione particolare al tema dell’imprenditoria femminile, ancora oggi caratterizzata da ostacoli strutturali e culturali.

“Le donne sono protagoniste della crescita della nostra comunità, portatrici di visione, coraggio e capacità di trasformazione” – ha dichiarato la Sindaca Anna Petta – “È fondamentale che le istituzioni siano al loro fianco, creando spazi e opportunità affinché possano esprimere al meglio il loro talento, senza barriere né discriminazioni.”

A ribadire il valore dell’iniziativa, anche la Presidente del Consiglio Comunale, Ing. Agnese Coppola Negri, che ha sottolineato: “La resilienza femminile è un motore di cambiamento. Le storie che racconteremo in questo evento sono la dimostrazione che, con il giusto sostegno e una rete di supporto, le donne possono realizzare i loro progetti e contribuire in modo determinante allo sviluppo del territorio.”

A portare il contributo del mondo dell’artigianato e delle piccole imprese sarà il Presidente di Confartigianato Salerno, Franco Risi, che ha dichiarato: “Le donne sono il motore dell’economia, della creatività e dell’innovazione. Dobbiamo sostenerle, dando loro strumenti concreti per superare le difficoltà e trasformare il loro talento in valore per la comunità. Proprio per questo motivo la nostra associazione di categoria è tra le uniche a livello nazionale e territoriale (Campania) a puntare sull’empowerment femminile, con al suo interno anche l’anima pulsante dell’estetica grazie a Confartigianato Estetisti. Basti pensare che il settore coordina e guida la quasi totalità di imprese femminili associate. Confartigianato c’è e continuerà a lavorare per supportare ed incentivare nel migliore dei modi possibili un futuro in cui l’imprenditoria femminile sia riconosciuta, valorizzata e sostenuta.”

“Le donne rappresentano un patrimonio inestimabile di competenze, determinazione e innovazione. Il nostro compito come istituzioni è quello di favorire un ambiente che riconosca e valorizzi il loro ruolo in ogni ambito della società. Non basta celebrare le storie di successo: dobbiamo creare le condizioni affinché ogni donna possa esprimere appieno il proprio potenziale, senza dover scegliere tra carriera e vita personale, senza subire ostacoli o discriminazioni. Baronissi vuole essere un modello di inclusione, crescita e pari opportunità, e continueremo a lavorare per rendere questo obiettivo una realtà concreta”- concludono la Sindaca Anna Petta e la Presidente del Consiglio Comunale Agnese Coppola Negri













