LUDOPATIA E USURA: a Napoli una tavola rotonda per un focus sulle azioni di prevenzione e contrasto

Si intitola “LUDOPATIA E USURA – Azioni di prevenzione e contrasto” il nuovo appuntamento della programmazione culturale dell’associazione nazionale 50&PIÙ (sede di Napoli).

MARTEDÌ 11 MARZO 2025 alle ore 16.30 la Sala Convegni “Cavaliere Vincenzo Cozzolino”, nel cuore della sede partenopea della 50&Più in via Cervantes accoglierà “la tavola rotonda, il cui fine è quello di focalizzare l’attenzione sugli aspetti più rilevanti e sulle problematiche più scottanti inerenti sia al fenomeno del gioco d’azzardo e della connessa ludopatia che a quello dell’usura, due realtà che continuano a destare allarme sociale e a richiedere analisi e interventi sempre più incisivi”, come spiega Maurizio Merolla, Presidente della sede partenopea della 50&Più.

Nel corso dell’incontro di martedì 11 marzo daranno il loro contributo il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, l’avvocato Flavia Chiarolanza, il dottor Giuseppe Fusco, Vice Questore di Napoli, e il dottor Paolo Albano, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Sarà presente anche il dottor Luciano Galassi, Vice Presidente della 50&Più nonché autore del recente volume di napoletanistica “Zucaviento”, in cui vengono toccati, fra l’altro, il tema del gioco del Lotto, caro a Matilde Serao, e quello dell’usura, su cui si è soffermato in pagine memorabili Francesco Mastriani.

Il dibattito si inserisce nel quadro delle iniziative che la 50&Più di Napoli porta avanti in favore della legalità e nell’ottica di fornire servizi di aiuto, ascolto e orientamento alla cittadinanza.

© Copyright 2025 redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













