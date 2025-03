Finanziamenti elettorali da società Gallozzi, Nappi (Lega): i De Luca esibiscano elenco dei fondi ricevuti

Condividi

“Alla luce di quanto riportato dai media, i De Luca hanno il dovere di mostrare immediatamente ai cittadini campani le rendicontazioni ufficiali dei finanziamenti ricevuti in occasione delle tornate elettorali politiche del 2018 e regionali del 2020 che loro stessi hanno prodotto agli organi competenti dopo quelle campagne. Solo in questo modo sarà possibile verificare se in tali elenchi risultino inseriti anche i finanziamenti che l’attuale governatore e il figlio Piero avrebbero ricevuto da una società di Agostino Gallozzi, patron del porto turistico salernitano di Marina d’Arechi e socio di controllo di Salerno Terminal Container spa. In caso contrario, ci troveremmo di fronte all’ennesima oscura vicenda che va accertata e chiarita in tutte le sue forme”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













