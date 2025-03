Marano, le “sorelline” d’Italia che stanno tentando di avvelenare i pozzi per salvare il sindaco Pd dall’ennesimo scioglimento

Condividi

Le sorelline d’Italia continuano a navigare sott’acqua e, seppur appartenenti a un partito di destra o comunque ideologicamente non affini alla sinistra, stanno tentando disperatamente di “aiutare” il sindaco in carica, il cui destino – sotto il profilo strettamente politico – appare già segnato. Il Comune si avvia allo scioglimento per camorra poiché le vicende – politiche e amministrative – che possono portare verso questa decisione sono da ritenersi alquanto consistenti. Staremo a vedere. Ma intanto l’attivismo della “sorelline” è arrivato all’orecchio di tanti. Si sarebbero mosse anche in ambienti romani, dove avrebbero sondato il terreno. Avete capito bene? Sono meloniane, eppure tentano di salvare il sindaco del Pd, per mantenersi a galla ancora un po’. Tentativi già arrivati all’orecchio di chi doveva sentire e che non porteranno ad alcun effetto. Nessuno si vuole mettere in mezzo a una situazione di tale portata e alla fine, anche il “Bell’ommo” di qualche comune limitrofo, a capo della paranza meloniana, avvezzo agli “inciucioni politici”, sarà costretto a farsi i fatti suoi.













