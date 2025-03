Pomigliano d’Arco: al via il cantiere della nuova strada “sostenibile” dalle fabbriche verso l’Alta Velocità che bypasserà il centro cittadino

Visite: 28

A Pomigliano d’Arco è stato inaugurato il cantiere del primo lotto del progetto “Sistema Integrato di Mobilità Sostenibile: in BUS dalle fabbriche alle stazioni dell’Alta Velocità” , un’infrastruttura strategica che collegherà direttamente la città alla stazione AV di Afragola , bypassando il centro urbano e decongestionando il traffico cittadino. L’opera è finanziata con oltre 10 milioni di euro dai fondi PNRR della Città Metropolitana di Napoli e prevede la realizzazione di una strada che seguirà il tracciato del viadotto della linea ferroviaria dell’EAV , partendo dalla nuova stazione della Circumvesuviana , attraversando il parcheggio dello stabilimento Leonardo e arrivando a Casalnuovo , evitando così le arterie più congestionate come via Roma .

All’inaugurazione erano presenti l’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco, i rappresentanti delle aziende coinvolte nel progetto, i dirigenti dell’Ufficio Tecnico del Comune, le forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale – oltre ai rappresentanti dei due principali stabilimenti industriali del territorio, Leonardo e Stellantis.

Inoltre, il progetto prevede un avanzato sistema di raccolta delle acque piovane, che verranno riutilizzate per l’irrigazione delle aree verdi. In questo modo, oltre a migliorare la viabilità e la qualità della vita dei cittadini, si punta a un impatto positivo sull’ambiente, promuovendo un modello sostenibile di gestione delle risorse idriche.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la sicurezza stradale: il primo tratto, situato davanti allo stabilimento Leonardo, includerà nuove rotatorie per migliorare la gestione del traffico e ridurre il rischio di incidenti. L’obiettivo è rendere più efficiente il collegamento tra la zona industriale ASI e le principali arterie della città, offrendo un’alternativa valida a via Roma e facilitando l’accesso alle grandi infrastrutture di trasporto.

Oltre alla sua funzione strategica di connessione tra Pomigliano e l’Alta Velocità, la nuova infrastruttura sarà anche la prima strada interamente sostenibile della città.

“Questo progetto rappresenta una svolta per la mobilità urbana della nostra area. Con questa nuova infrastruttura vogliamo garantire un sistema di collegamenti più efficiente e sostenibile, capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei lavoratori. L’obiettivo è creare un’alternativa concreta alla viabilità attuale, riducendo l’impatto ambientale del traffico su Pomigliano e nelle città limitrofe”, ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Pomigliano d’Arco, Vincenzo Caprioli, presente all’inaugurazione insieme anche agli Assessori Marianna Manna ed Elvira Romano e ad alcuni consiglieri comunali.

Gli stessi progettisti dell’infrastruttura, impegnati su sei progetti simili in diverse città italiane, hanno voluto sottolineare che quello di Pomigliano d’Arco è quello in stato più avanzato tra quelli in corso su scala nazionale.

A confermarlo è l’ingegnere Giaime Montaldo della società Habitat Ingegneria di Cagliari, che insieme all’E.T.S. Spa Engineering and Technical Services di Perugia costituisce l’ATP che dirige i lavori e coordina la sicurezza nella fase di esecuzione. Il Responsabile Unico del Procedimento è invece l’ingegnere Pasquale Belluomo del Comune di Pomigliano d’Arco.

“In tutta Italia – spiega Montalto – abbiamo cinque cantieri simili, tra cui uno a Bologna, uno in Liguria e un altro in Sardegna. Tuttavia, quello di Pomigliano è il più avanzato. Devo fare i complimenti a questa amministrazione, perché è un esempio di eccellenza che cito spesso agli altri comuni, dicendo: ‘Guardate quanto è avanti Pomigliano’”. L’intervento rientra nel Piano Urbano Integrato 4 della Zona Omogenea “Interna Vesuviana-Nolana”, un ampio piano di rigenerazione urbana che include anche la riqualificazione di parcheggi e impianti sportivi esistenti.“Questo progetto – ha ricordato ancora Montaldo – fa parte di un piano nazionale che prevede sei interventi in tutta Italia, finalizzati a modernizzare e rendere più sostenibili le infrastrutture urbane. In particolare, l’obiettivo è rigenerare e migliorare alcune delle strade più importanti del Paese. L’intervento su Pomigliano è particolarmente significativo perché interessa un’area strategica, non solo per la Campania ma per l’intera Italia, vista la presenza di un rilevante polo industriale, tra cui Leonardo, una delle aziende più importanti del settore. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto. La strada su cui ci troviamo ora sarà la prima a essere realizzata”.

A completare l’iniziativa, il percorso sarà dotato di un servizio di trasporto pubblico gestito dall’EAV con mezzi elettrici, contribuendo così alla riduzione delle emissioni inquinanti.