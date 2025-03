La iper comunista Fiorella Mannoia sta con Trump: “Bene l’impegno per far finire la guerra”

Condividi

Chissà se Fiorella Mannoia ha seguito venerdì sera in diretta l’incontro-scontro tra Zelensky e Trump. Poco importa. Lei ha le idee chiare. Non si schiera né dalla parte della Russia né da quella dell’Ucrania. E non ci tiene nemmeno a commentare quello che la maggior parte dei giornali hanno scritto ieri (rissa alla Casa Bianca, Trump caccia Zelensky, si gioca con la terza guerra mondiale). Per lei l’unica cosa che conta davvero è la pace.

«Dopo tanti morti e vittime innocenti, bene l’impegno di Trump per far finire la guerra. Una guerra che poteva e doveva essere assolutamente evitata», sottolinea la cantante romana, autrice di “Disobbedire” e convinta che «l’obbedienza la dobbiamo solo alla nostra coscienza», incontrata alla sfilata di Luisa Spagnoli al Palazzo della Borsa, in piazza Affari a Milano.

«C’era un accordo che è saltato, ora si rispolvera lo stesso accordo, come se non fosse accaduto nulla. Le guerre, come sempre, servono soltanto a far arricchire i potenti per esempio con la vendita delle armi», prosegue la Mannoia che si era già espressa durante le elezioni del presidente degli Stati Uniti affermando che «i cantanti non spostano voti, la sinistra barcolla, ecco perché le destre avanzano». E le parate con i concerti organizzate da Kamala Harris sono servite a poco.













