Incidente a Cava de’ Tirreni: un giovane di 26 anni perde la vita

Cava de’ Tirreni si trova a fare i conti con un tragico incidente accaduto nella notte del 2 marzo. Un’auto è andata a schiantarsi contro un muro, portando alla morte di un giovane di Castel San Giorgio. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, contribuendo a generare un clima di lutto e riflessione su questioni di sicurezza stradale.

Dettagli dell’incidente

Il drammatico sinistro è avvenuto alle 4.30 del 2 marzo nei pressi di un incrocio nella località Pregiato di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Quattro giovani si trovavano a bordo di un’Alfa Romeo al termine di una serata trascorsa insieme. Secondo le prime informazioni, il conducente ha perso il controllo del veicolo, non riuscendo a evitare l’impatto con un muro. Marco Apostolico, 26 anni, che occupava il sedile anteriore, non ha avuto scampo, morendo sul colpo.













