L’AOU Federico II di Napoli accetta di risarcire 80.000 euro per infezione ospedaliera a seguito di intervento chirurgico alla colonna vertebrale

Condividi

282 Visite

Lo Studio Associato Maior: “Transazione stragiudiziale per un 50enne della provincia di Napoli, vittima di grave infezione del sito chirurgico”

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha accettato di risarcire con un importo pari a 80.000 euro un paziente di 50 anni della provincia di Napoli, vittima di una grave infezione del sito chirurgico, sviluppatasi dopo un intervento di stabilizzazione della colonna vertebrale. Il risarcimento consegue a una vincente battaglia legale condotta dallo Studio Associati Maior, rappresentato dagli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo, con il supporto del medico legale Dott. Marcello Lorello. La difesa dell’Ospedale aveva inizialmente contestato la correlazione tra l’infezione e il ricovero ospedaliero, in quanto non è stato possibile identificare il germe responsabile del quadro infettivo.

Tuttavia, grazie all’accurato lavoro svolto dallo Studio Maior durante l’accertamento tecnico preventivo, i consulenti medici nominati dal Giudice hanno condiviso la tesi dei legali del paziente, secondo cui la somministrazione di terapia antibiotica ha impedito la rilevazione strumentale dell’infezione. Nonostante l’impossibilità di individuare l’agente patogeno, le tempistiche e la localizzazione dell’infezione hanno chiaramente indicato un’origine ospedaliera. Le lesioni risultanti hanno avuto un impatto significativo sulla capacità lavorativa del paziente, sebbene quest’ultimo fosse disoccupato al momento del sinistro. L’Ospedale, per evitare ulteriori aggravi di spese e rischi legali, ha deciso di chiudere la controversia con una transazione stragiudiziale, accordando il risarcimento richiesto dopo solo pochi mesi dall’avvio della procedura risarcitoria. Lo Studio Associati Maior si dichiara soddisfatto dell’esito, evidenziando che il caso rappresenta un esempio di come la giustizia possa essere raggiunta anche attraverso la risoluzione extragiudiziale, evitando ulteriori traumi al paziente e permettendo un risarcimento equo per i danni subiti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews