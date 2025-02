MARANO-CHIAIANO, ALLAGAMENTI E RIFIUTI: URGONO INTERVENTI TRA VIA VALLESANA E CUPA DEL CANE

Condividi

LA PIOGGIA BATTENTE, I RIFIUTI IN STRADA, IL PROBLEMA DERIVANTI DAL CANALONE. IN VIA VALLESANA-VIA CUPA DEL CANE (LATO MARANO) SONO A DIR POCO PIETOSE LE CONDIZIONI DEL MANTO STRADALE. SFALCI DI POTATURA, RIFIUTI DI VARIO GENERE CHE ERA DEPOSITATO SUL MARGINE DELLA STRADA – E CHE SCENDE DAL VERSANTE OGGI CHIUSO CON UNA SBARRA – INTRALCIA PERSINO IL PASSAGGIO DELLE AUTO. GRAVI I DISAGI PER I RESIDENTI. ANCHE IL CANALE A RIDOSSO DELLA STRADA, CHE INVECE AFFERISCE AL COMUNE DI NAPOLI, CREA CONTINUI PROBLEMI. URGE INTERVENTO.













