Marano. Strappo a sinistra e in opposizione, il consigliere Savanelli lascia il gruppo “La Città dei Diritti”: “Con Fanelli troppe divergenze di vedute su tanti temi”

E’ di poco fa la notizia. Il noto medico maranese Luigi Savanelli, eletto consigliere di opposizione, ha lasciato il gruppo Fanelli – Sindaco “La Città dei Diritti” per divergenze di vedute su tanti temi politico-amministrativo, emersi nel corso di questa consiliatura, proprio con la Consigliera Fanelli.

Alla base della scelta di Savanelli c’è una netta distanza di opinioni e idee su alcune iniziative intraprese dall’Amministrazione Morra, tra cui: la vicenda scuola di San Rocco, le modalità di utilizzo dei fondi residuati a valere sulla legge 219/1981/, le dimissioni per eviatare lo scioglimento del Comune e tanto altro. Savanelli a breve diramerà una nota stampa in cui fornirà ulteriori dettagli su questo strappo politico. Al momento si dichiarerà indipendente in minoranza.

Commento a margine: la decisione di Savanelli a nostro parere arriva troppo tardi. Perchè già da tempo la leader della Città dei Diritti sembra aver sposato a pieno la linea dell’Amministrazione Morra. In più occasione è sembrata troppo prona alle iniziative del Sindaco e company. Discorso diverso per Savanelli il quale da tempo ha sempre mostrato di non voler far sconti a Morra, anzi in diversi consigli comunali si è trovato spesso solo ad affrontare battaglie anche politicamente rilevanti, per questo forse avrebbe dovuto lasciare anzitempo il gruppo consiliare di cui faceva parte, ma meglio tardi che mai.













