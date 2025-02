Meloni firma l’accordo con gli Emirati arabi: “40 miliardi investiti in Italia”

Condividi

La visita di Stato in Italia del presidente emiratino Mohammed bin Zayed “è un’occasione per sottolineare come Italia ed Emirati Arabi Uniti abbiano deciso insieme di portare la loro cooperazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima. In questa giornata abbiamo firmato oltre 40 intese bilaterali e il nostro lavoro non intende esaurirsi qui”. Così la premier Giorgia Meloni, parlando al business forum Italia-Uae all’Hotel Parco dei Principi.

Emirati Arabi Uniti di investire in Italia 40 miliardi di dollari. Si tratta senza timore di smentita di uno degli investimenti esteri più rilevanti, più imponenti per la storia della nostra nazione e si tratta chiaramente di una straordinaria manifestazione di fiducia e di amicizia nei confronti dell’Italia, nei confronti del suo sistema produttivo, nei confronti della sua economia”. “Non posso che accogliere con enorme soddisfazione la volontà concreta deglidi investire in Italia 40 miliardi di dollari. Si tratta senza timore di smentita di uno degli investimenti esteri più rilevanti, più imponenti per la storia della nostra nazione e si tratta chiaramente di una straordinaria manifestazione di fiducia e di amicizia nei confronti dell’Italia, nei confronti del suo sistema produttivo, nei confronti della sua economia”.

Dall’Intelligenza artificiale ai data center: ecco gli ambiti d’intervento

“La scelta che abbiamo fatto – prosegue Meloni – è stata di concentrare questa collaborazione su assi strategici, guardando cioè al futuro, perché vogliamo fare un lavoro di lungo periodo, vogliamo che la nostra cooperazione abbia un orizzonte lungo, vogliamo che abbia un orizzonte stabile”, evidenzia la presidente del Consiglio.

Diversi gli ambiti di intervento: “Dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale ai data center, dal dominio subacqueo alla ricerca spaziale, dalle energie rinnovabili alle terre rare. Ci occupiamo ovviamente anche di cultura, a partire dal progetto per la creazione di un grande polo museale negli Emirati Arabi Uniti e ancora il Piano Mattei per l’Africa, altro grande ambito di creazione comune”, aggiunge Meloni.

Meloni: con gli Emirati arabi approccio nuovo

“Abbiamo condiviso con gli Emirati Arabi un approccio nuovo, ossia quello di insieme di interpretare le trasformazioni profonde del nostro tempo con visione, coraggio, senza avere paura di osare. E’ un approccio che abbiamo già dimostrato in molte occasioni, l’ultima in ordine di tempo con la scelta di realizzare insieme all’Albania una nuova infrastruttura energetica che collegherà le due sponde dell’Adriatico, un’iniziativa ambiziosa nella quale crediamo molto perché è un passo tangibile nella direzione di un’interconnessione davvero globale che si estende dall’Asia fino al Golfo, dal Nord Africa all’Europa con al centro il Mediterraneo, che è il principale focus di attenzione dell’Italia in questo tempo. Il Mediterraneo è protagonista anche dello sviluppo di IMEC, il Corridoio Infrastrutturale ed Economico tra le città portuali dell’India, dell’Oriente e dell’Europa, un progetto di crescita strategico che vede l’Italia e gli Emirati Arabi in prima fila, e che stiamo portando avanti insieme per il potenziale che può rappresentare anche e soprattutto a favore dei nostri settori economici”.













