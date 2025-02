Juve Next Gen-Giugliano: 0-0. A Biella gara ricca di emozioni

197 Visite

Finisce in parità (0-) il match tra Juve Next Generation e Giugliano. Una gara aperta, bella e combattuta, quello giocata a Biella, tra due squadre in grande stato di salute. I bianconeri, con questo pari, toccano quota tredici risultati utili di fila; i tigrotti di Valerio Bertotto, invece, sono al quarto risultato positivo. La squadra di Brembilla spreca diverse occasioni. Gli avanti della Juve colpiscono anche due legni. Il Giugliano, però, non sta a guardare e con Njambé va vicino al gol almeno in due o tre circostanze. Pareggio sostanzialmente giusto, insomma. Per i gialloblu di Bertotto un buon punto in chiave playoff.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews