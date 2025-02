Rita De Crescenzo a processo per spaccio di cocaina, la tiktoker contattava clienti e aiutava nella vendita al dettaglio

154 Visite

Avrebbe fatto parte di un’associazione finalizzata allo smercio di cocaina: questa è l’accusa di cui deve rispondere davanti alla procura di Napoli Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana celebre per aver mosso duecento autobus verso la località sciistica di Roccaraso. Il processo a carico della 45enne, che nel 2017 era stata arrestata con l’accusa di spaccio di droga ed è già stata coinvolta in numerose indagini su alcuni dei clan più potenti della camorra, è stato finora rinviato per un impedimento da parte di un avvocato. A rivelarlo è Il Mattino, secondo cui l’associazione specializzata nel traffico di droga avrebbe operato principalmente tra i vicoli del Pallonetto di Santa Lucia, nel quartiere San Ferdinando.

Secondo l’accusa, la influencer al centro della querelle sul turismo mordi e fuggi, avrebbe procacciato a Bruno Pugliese – presunto capo dell’organizzazione – gli acquirenti. Non solo. Avrebbe anche funto da tramite pratico per la vendita al dettaglio della cocaina. Accuse che risalgono addirittura a fatti del 2015 e che i pm basano su una serie di intercettazioni da cui emergerebbe il ruolo della 45enne. Gli inquirenti avevano chiesto, nel corso del procedimento, l’attuazione di misure cautelari a carico di De Crescenzo. Sia il tribunale del Riesame sia la Cassazione avevano però annullato la decisione del gip per «grave carenza di indizi».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews