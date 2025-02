Marano e Acerra: nuove interdittive antimafia per bar, ristoranti e imprese edili

542 Visite

Prosegue l’intensa attività di prevenzione antimafia, svolta dalla Prefettura con il supporto delle Forze dell’ordine e della Divisione Investigativa Antimafia.

Nella giornata odierna, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato due ulteriori interdittive antimafia nei confronti di altrettante ditte, operanti nei settori edile e della ristorazione con sede nei comuni di Marano e Acerra.

La mirata azione messa in campo presso la Prefettura sta contribuendo in modo significativo a contrastare la contaminazione dell’“economia legale” ad opera dei sodalizi malavitosi radicati sul territorio, alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, alla tutela della libera concorrenza fra le imprese e ad assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

A Marano uno dei destinatari dell’interdittiva è il bar Mesage, ubicato un tempo in via Lazio, ma non più operante da tempo immemore.













