Arzano. “Sei un pezzo di merda!”. Controlli in strada, offesa all’agente della polizia locale per evitare verbale. Denunciato! 

Ennesimo episodio di violenza contro gli agenti della polizia locale di Arzano é quello registratosi sul territorio per strada durante i controlli.

Durante il controllo del territorio, gli agenti della polizia locale condotta dal colonnello Biagio Chiariello nell’intimare l’alt ad un furgone, il conducente é sceso dallo stesso in via Pecchia e si é rifiutato di fornire generalità iniziando ad inveire verbalmente contro il sottufficiale.

Parole pesanti come “piezz e merd!”, “lievt’ a nanz”, sono quelle preferite in danno degli agenti della polizia locale che già operano con un organico al di sotto del 50 per cento di quello previsto.

Condotto in comando l’uomo, residente a Frattaminore, é stato denunciato per rifiuto di fornire le generalità e oltraggio a pubblico ufficiale con rapporto informativo inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ed ora affronterà un processo.

A carico dello stesso sono state anche elevate le contestazioni alle norme del codice della strada .

Intanto molti cittadini fanno sentire il loro sostegno alla polizia locale ringraziandoli per il loro operato non facile in questo territorio e a disseminate un clima ostile potrebbero esse Ire alcuni siti informativi on line al vaglio della Autorità competenti .













