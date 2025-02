Marano, sono ore calde in città. Le telefonate (inquietanti) di alcuni politici in redazione e gli insulti al direttore

1.053 Visite

Sono ore calde a Marano. Dopo l’invio della Commissione d’accesso da parte della Prefettura di Napoli, sta accadendo di tutto. Persino politici e consiglieri che chiamano i collaboratori di Terranostranews per sapere chi abbia o meno commentato dei post su facebook in cui si è acceso il dibattito anche con alcuni soggetti molto borderline. Le chiamate, dai contenuti apparentemente morbidi, avevano l’obiettivo, molto probabilmente, di creare preoccupazioni e agitazioni in chi, ogni giorno, cerca di raccontare fatti e misfatti di un territorio da sempre infiltrato dalla mafia e criminalità, al fine di dissuaderlo da scrivere o commentare.

La stagione dei veleni non è finita. Se prima erano i “guappi” del territorio ad avvicinare stampa e giornalisti, ora è il turno dei colletti bianchi o dei politici. Terranostranews, contro chi sta agendo e giocando in maniera così subdola e sporca, a tutela della propria testata e dei collaboratori, segnalerà il tutto alle autorità competenti.

Perché chi ha chiamato si è preoccupato di sapere chi avesse risposto in modo piccato a personaggi contigui ad alcune famiglie del territorio, per lo più molto chiacchierate. Perché chi ha chiamato ha insultato il direttore di Terranostranews?

Perché chi ha chiamato, con la scusa di voler tutelare la persona chiamata, ha dichiarato che altri amministratori volevano sapere chi avesse commentato determinati post?













