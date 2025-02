CASORIA. IN CONSIGLIO COMUNALE L’OPPOSIZIONE METTE ALL’ANGOLO LA MAGGIORANZA: TARI E CONTI PUBBLICI SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO

Durante il consiglio comunale di oggi, i consiglieri di opposizione Mangani (Fdi), Valiante (Centrodestra Casoria) e Cristarelli (Azione) hanno preso una posizione chiara di fronte all’aumento della TARI e alla gestione dei conti pubblici, presentando due iniziative consiliari per garantire trasparenza e responsabilità. “È fondamentale far luce su una gestione dei conti pubblici che è sotto gli occhi di tutti, ma che la maggioranza sembra voler nascondere,” affermano i rappresentanti dell’opposizione. “Abbiamo richiesto una seduta straordinaria del Consiglio comunale per discutere la TARI e la convocazione della commissione di controllo con poteri di indagine conoscitiva. È inaccettabile che i cittadini di Casoria debbano subire le conseguenze di scelte opache.” Per procedere, era necessario il sostegno di un quinto dei consiglieri comunali su 24. Pertanto, Mangani, Valiante e Cristarelli hanno invitato i membri della maggioranza a sottoscrivere queste iniziative per chiarire i provvedimenti che hanno portato a questa situazione negativa per i contribuenti. “Ci aspettavamo una risposta costruttiva dalla maggioranza, ma invece hanno scelto di non sottoscrivere le due iniziative e rimanere indifferenti sfuggendo alle proprie responsabilità. I cittadini di Casoria meritano risposte chiare e non silenzio e reticenze” concludono i consiglieri di opposizione. L’opposizione è determinata a fare tutto il possibile affinché la verità emerga e che l’amministrazione Bene venga chiamata a rispondere delle proprie scelte.