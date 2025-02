Napoli e Caserta: E’ il sequestro di droga più imponente degli ultimi anni. Carabinieri infliggono un colpo durissimo alla criminalità organizzata. 750 chili tra hashish e marijuana sequestrati. Quattro le persone arrestate

304 Visite

Nella decorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, hanno proceduto all’arresto nella flagranza di reato di quattro soggetti, tre uomini ed una donna, per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravata dall’ingente quantitativo e detenzione abusiva di armi

in concorso.

Nella circostanza, i militari, all’esito di attività di Polizia Giudiziaria d’iniziativa finalizzata al contrasto traffico sostanze stupefacenti nelle province di Napoli e di Caserta, procedevano all’arresto all’esito della perquisizione domiciliare, essendo stati gli indagati trovati in possesso kg 745 (settecentoquarantacinque) di sostanza stupefacente tipo hashish e kg 5 (cinque) tipo marijuana del valore al dettaglio sul mercato criminale stimato in 3 milioni di euro.

Nel corso delle operazioni controllo i militari rinvenivano diciannove proiettili ed un caricatore di arma comune da sparo.

Gli arrestati sono stati associati alle Case Circondariali di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli

Secondigliano, in attesa della udienza di convalida

L’arresto in flagranza è una misura pre cautelare, attuata dalla p.g. operante, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













