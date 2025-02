Bimbo di due mesi muore dopo malore in culla

A lanciare l’allarme la madre venerdì pomeriggio: il piccolo, di origine ivoriana, non respirava più. Il decesso dopo due giorni in ospedale. Ancora ignote le cause, al vaglio l’ipotesi della «morte improvvisa in culla». Il sindaco dichiara il lutto cittadino

Il piccolo Ryan, appena 2 mesi, si è spento domenica pomeriggio all’ospedale di Parma dopo aver lottato per due giorni tra la vita e la morte. Una tragedia che ha scosso molto la piccola comunità di San Rocco al Porto, nel Lodigiano. Restano da chiarire le cause del decesso. Per i soccorritori potrebbe trattarsi di un caso di Sids (Sudden Infant Death Syndrome) o «morte in culla». La conferma, però, è attesa dall’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni dal medico legale. Spetterà all’esperto chiarire le cause del decesso.