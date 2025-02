Sanremo 2025, all’Ariston ciclone Benigni: “Noi di Fratelli d’Italia”….

170 Visite

Roberto Benigni ospite d’onore della quarta serata del Festival di Sanremo entra insieme a Carlo Conti ed è un ciclone. L’attore e regista premio Oscar si complimenta con il direttore artistico che vedrebbe bene a fare il “ministro dei Trasporti”. È la prima stoccata satirica di Benigni che racconta di aver salutato Marcella Bella dietro le quinte: “Ho detto Bella, ciao. Ed è successo di tutto…”. Poi prende di mira Tony Effe (mi ha chiesto: che hai una collana da prestamme?) e naturalmente Giorgia Meloni. “Elon Musk? Lo sanno tutti che è innamorato di lei”, ironizza l’attore toscano. Che tra i cantanti parla di Giorgia, evocando l’altra Giorgia, quella a Palazzo Chigi: “Vedrete che ce l’avremo per tanti anni ancora…”.

Benigni provoca poi le risate dell’Ariston quando, parlando di chi è passato da sinistra a destra, spiega che “noi di Fratelli d’Italia questo non possiamo ammetterlo…”. È poi la volta di un vecchio cavallo di battaglia di Benigni, L’inno del corpo sciolto, cantata con Conti. Insomma, un ritorno alle origini per il comico toscano. Che annuncia che mercoledì 19 marzo sarà su Rai 1 con lo spettacolo In sogno.