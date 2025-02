Arzano. Abusi edilizi, denunciati in cinque. Rubavano anche l’acqua, l’operazione della polizia locale

65 Visite

Proseguono senza sosta i controlli del territorio da parte della

polizia locale che ha individuato un ‘area del centro storico con rilevanti abusi edilizi.

Gli agenti, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, hanno fatto accesso in uno stabile a seguito del rinvenimento di alcuni rifiuti in strada, alla via Annunziata al centro storico, spesso luogo di sversamento.

Sono stati identificati diversi occupanti che avevano trasformato le parti dell’edificio in modo non conforme a quanto previsto dalla normativa urbanistica.

Corposa la relazione adottata dai tecnici in ausilio e anche le sanzioni fino a ventimila euro con adozione dell’ordinanza di abbattimento.

Per i reati accertati é stata inoltrata informativa di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per in violazione del Dpr 380 del 2001.

I controlli dei caschi bianchi sono stati estesi anche agli aspetti legati ai tributi ed é stato accertato un prelievo abusivo dell’acqua da diversi anni con distacco del contatore e denuncia per furto.













