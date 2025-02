Giugliano a valanga: al De Cristofaro cinque gol al Latina

228 Visite

Giugliano a valanga sul Latina, travolto 5-2 al De Cristofaro. Match aperto ma senza storie, fin dalle prime battute. Per i padroni di casa, che conquistano il terzo successo di fila, a segno Padula, Del Sole, Peluso, D’Agostino e Nepi. Petermann e Berman in rete per i laziali. Sugli scudi, ancora una volta, il neo acquisto Del Sole, a segno nel primo tempo con un gol di pregevole fattura. Bene anche i giovani più promettenti, Padula e Peluso. Nel finale del match c’è spazio anche per Nepi, altro giocatore arrivato di recente alla corte di Bertotto, alla sua seconda marcatura in pochi giorni.













