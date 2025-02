Marano, rintracciato dai carabinieri l’uomo che ieri ha picchiato uno dei fuochisti impegnati nella festa del santo patrono

1.880 Visite

E’ stato rintracciato e individuato nella serata di ieri l’uomo che, ieri mattina, ha aggredito fisicamente uno dei fuochisti impegnati nella festività di san Castrese. I carabinieri della locale compagnia si sono recati presso la sua abitazione, ubicata non distante dalla parrocchia. L’uomo, che si era lanciato contro un operaio (aveva un cane con sé) è stato generalizzato dai militari di via Nuvoletta. Non sappiamo, al momento, se è scattata qualche denuncia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews