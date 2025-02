88 Visite

Due scosse di terremoto, una di magnitudo 5.1 e un’altra di magnitudo 5.2, sono state registrate alle 18.43 in Croazia lungo la costa settentrionale. Poco dopo, alle 18.52, è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 3. Sui social diversi utenti affermano che la scossa è stata avvertita anche in diverse località lungo la costa adriatica in Italia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews