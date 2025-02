Arzano. In trasferta da Frattamaggiore, preso lo sversatore seriale di via Pecchia

274 Visite

Abbandonava di notte ingenti rifiuti, è sono finiti nei guai i titolari di un noto locale denunciati dalla polizia locale.

Da diverse settimane, nel centro storico di Arzano, alla via Annunziata angolo via Pecchia, venivano abbandonati in strada, sistematicamente, circa venti sacchi di rifiuti.

Avviata una attività di monitoraggio, gli agenti della polizia locale diretta dal comandante Biagio Chiariello hanno scoperto che l’abbandono avveniva di notte da parte di un uomo che a bordo di un veicolo fiat punto proveniente dal territorio limitrofo di Frattamaggiore, al corso durante.

Il locale frattese, noto per eventi e cerimonie e gestito da tre persone che ad Arzano sono titolari di altra attività, nel corso degli accertamenti sono risultati non essere in possesso del contratto smaltimento rifiuti, ma stipulato successivamente ai controlli attuati dagli agenti.

Acquisite le foto dell’auto con a bordo i rifiuti caricati prima dell’abbandono, incrociate con quelli di via Pecchia, é stata appurata la perfetta corrispondenza.

Identificato lo sversatore seriale, un uomo P.F. di anni 50, ha confessato che da mesi adottava tale tecnica previo compenso di circa 100 euro a “scarico”, prelevando i rifiuti di notte dal locale di Frattamaggiore abbandonando ad Arzano.

Da ulteriore attività si é scoperto che l’inquinatore avrebbe una impresa “itinerante” di pulizie, abusiva, operando tra Frattamaggiore, Arzano e Melito di Napoli e non si esclude che anche in quei territori abbia potuto porre in esecuzione tali condotte criminose insozzando i territori.

L’uomo é stato denunciato, e con esso i titolari del locale per abbandonorifiuti e smaltimento illecito degli stessi con rapporto inoltrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e ora rischia una condanna fino a due anni di reclusione e ammenda fino a ventiseimila euro.

Dall’inizio dell’anno la polizia locale ha proceduto alla denuncia alla Procura della Repubblica , per reati ambientali, quattro soggetti ed il monitoraggio é costante per il territorio anche se con un organico ridotto del 60% di quello previsto.













