Marano, permesso ad una impresa funebre e tempi antimafia non rispettati: arriva la precisazione: “La domanda era già stata presentata a febbraio 2024, ma il Comune l’ha vagliata solo di recente”

In relazione al vostro articolo “Marano, informative antimafia e tempi non rispettati? … ” tengo a precisare che la mia azienda ha fatto richiesta per attività vendita al dettaglio di oggettistica ed arte sacra in data 21.02.2024 prot.0006531, pertanto come giustamente lei riporta nell’articolo i Comuni sciolti per motivi di mafia sono obbligati a fare la verifica antimafia del titolare dell’azienda per ogni pratica che arriva al SUAP, nel mio caso ditta individuale, cosa che il Comune ha dovuto fare in tale data, successivamente in data 08.10.2024 prot. 0124463 sono stati inviati al SUAP dove sono stati allegati tutti i documenti previsti per tale tipo di autorizzazione, pertanto il Comune ha obbligo di fare tutte le verifiche antimafia per il titolare e il direttore tecnico, l’autorizzazione viene rilasciata in data 06 febbraio 2025, praticamente quasi un anno dopo, e se sono state fatte

autocertificazioni è per un totale eccesso di zelo da parte del funzionario, tanto è che sono state fatte integrazioni così come richiesto dal Comune, pertanto a garanzia del Comune i tempi per verifica antimafia erano ben superati, ma nel contempo in caso di motivi ostativi il Comune ha piena titolarità con atto unilaterale a procedere alla revoca dell’autorizzazione rilasciata. Sicuro di un Vostro favorevole riscontro, si porgono Cordiali Saluti

Russolillo Angelo

La nostra replica

Innanzitutto ringraziamo il sig. Russolillo che ha chiarito alcuni aspetti non evidenziati all’interno del permesso Suap, ovvero che l’istanza era stata già presentata al Comune nel mese di febbraio 2024, e non direttamente ad ottobre come si legge. Dobbiamo tuttavia specificare che i termini delle richieste di informazioni antimafia decorrono dalla data in cui l’Ente, attraverso la BDNA (piattaforma dedicata alla verifiche), le avvia. Nel caso dell’impresa funebre Russolillo Angelo il Comune ha avviato le verifiche il 27 gennaio 2025 per il legale rappresentante e il 4 febbraio 2025 per il direttore tecnico, pertanto, avrebbero dovuto attendere almeno fino al 4 marzo 2025, per ritenere decorsi i termini e procedere anche in assenza della risposta da parte della Prefettura competente. Non ha alcun valore la data di presentazione dell’istanza al Suap ma conta quando l’Ente attiva la richiesta sul portale appositamente predisposto.

LA REDAZIONE













