Marano, interdittiva antimafia aggirata. Andranno all’asta le auto di Autopark

319 Visite

Saranno vendute all’asta le 32 auto sequestrate alla concessionaria gestita di fatto – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – da Crescenzo Polverino, cugino del super boss Giuseppe, a capo della omonima fazione criminale egemone a Marano e Quarto. Il sequestro era scattato, con un’operazione condotta in due distinte fasi dai carabinieri della locale compagnia e dalla polizia municipale di Marano, in quanto l’autorità giudiziaria aveva ravvisato – da parte del titolare dell’attività – il tentativo di aggirare il provvedimento interdittivo emanato anni fa dalla Prefettura di Napoli e confermato in seguito in sede di giustizia amministrativa. Le auto, di elevato valore, dovranno essere vendute all’asta. Di cinque autovetture, inserite nell’elenco del sequestro, si sarebbero tuttavia perse le tracce. Crescenzo Polverino ha sempre ribadito la sua estraneità ai contesti criminali cui si fa riferimento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews