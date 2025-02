GIUSTIZIA: LABOCCETTA (POLO SUD), MA L’ITALIA È DAVVERO UNA REPUBBLICA PARLAMENTARE?

67 Visite

“In Italia la vera casta è quella dei Magistrati o comunque di una certa parte di questi. Parlano per verità rivelata. Intimidiscono Governo e Parlamento impegnati nella riforma della Giustizia. Offendono il Ministro Carlo Nordio organizzando inaccettabili proteste. Sparano ad alzo zero contro la Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano. Voltano le spalle e rifiutano il confronto con l’Avvocatura. Si ritengono al di sopra di chiunque. Siamo di fronte ad un’attività eversiva che va avanti da lungo tempo? Preoccupa il silenzio del Capo dello Stato Sergio Mattarella, nonché Capo del CSM. Il Presidente Mattarella non può continuare a mantenere un atteggiamento che invero appare pilatesco mentre continua una guerra terroristica scatenata dall’ANM. Ma l’Italia e’ ancora una Repubblica parlamentare?” Lo dichiara in una nota l’onorevole Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud.

