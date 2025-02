Trump: “Gaza diventerà la Costa Azzurra del Medio Oriente”

195 Visite

Donald Trump ha incontrato Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, prima visita ufficiale di un capo di Stato dal suo insediamento, e i due sembrano davvero d’accordo su moltissimi aspetti per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, tanto che il presidente israeliano si spinge a definirlo: “Il migliore amico che io abbia mai avuto alla Casa Bianca”. Ma il piano di Trump per la tregua definitiva a Gaza non comprende i palestinesi, la sua idea è quella di un loro trasferimento permanente altrove. “Gaza – dice Trump – diventerà la Costa Azzurra del Medio Oriente. Gli Stati Uniti prenderanno il controllo della Striscia di Gaza e ci occuperemo di essa. La possiederemo – ha aggiunto – e ci occuperemo di smantellare tutte le bombe inesplose e altre armi pericolose, livelleremo il sito ed elimineremo gli edifici distrutti, creando uno sviluppo economico che fornirà un numero illimitato di posti di lavoro“.













