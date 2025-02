Lega-Napoli Capitale: costituito il Gruppo al Comune di Napoli

192 Visite

Si è costituito ufficialmente il gruppo “Lega/Napoli Capitale” al Comune di Napoli con i Consiglieri Rosaria Borrelli (Capogruppo), Domenico Brescia e Bianca D’Angelo. “Ringrazio i Consiglieri per la costituzione del Gruppo e, come al Consiglio Regionale, anche in Consiglio Comunale il nostro è il primo gruppo dell’opposizione. Lo avevo promesso pochi mesi fa al ministro Matteo Salvini e al vice segretario nazionale Claudio Durigon, in occasione della presentazione delle prime adesioni presso la Sala del Consiglio in via Verdi. Oggi, grazie anche al sostegno di Gianpiero Zinzi, la promessa è stata mantenuta. Sin da subito, per la centralità e il peso del nostro gruppo, chiederò alle forze di opposizione in Consiglio di organizzare azioni in difesa della città” afferma Rivellini, coordinatore cittadino della Lega/Napoli Capitale. “Napoli è mal governata da anni, come affermato in Consiglio Comunale dallo stesso Sindaco Manfredi, durante il dibattito per l’avvio delle procedure del nuovo Palasport. Il nostro gruppo, insieme agli amici dell’opposizione, saprà rappresentare i napoletani stanchi delle inefficienze del governo cittadino” affermano i consiglieri della Lega Borrelli, Brescia e D’Angelo. “Sono ormai trascorsi più di 3 anni dall’insediamento della giunta Manfredi e il bilancio è assolutamente deficitario. – proseguono – Il ‘campo larghissimo’ della maggioranza, composta da forze politiche diversissime, è incapace e rissoso, e resta formalmente insieme solo per ‘l’attaccamento alle poltrone’. Sapremo, come primo gruppo dell’opposizione, evidenziare queste anomalie in difesa dei napoletani stanchi di questa amministrazione” concludono gli esponenti della Lega in Consiglio Comunale di Napoli.













