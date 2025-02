Gricignano d’Aversa, blitz dei Carabinieri: nel mirino le elezioni comunali

121 Visite

GRICIGNANO D’AVERSA – I Carabinieri hanno fatto visita al comune di Aversa, dove la Commissione Elettorale Centrale ha posto in conservazione i documenti sulle elezioni comunali di Gricignano d’Aversa del giugno 2024.

L’operazione si è sviluppata in due fasi. In un primo momento, i militari non sono riusciti a recuperare i documenti richiesti, poiché il funzionario comunale che si era occupato di tali atti era ormai in pensione.

Le elezioni oggetto di verifica sono quelle che hanno visto la sfida tra Vittorio Lettieri, successivamente eletto sindaco, e Michelina Caiazzo, per il governo della città di Gricignano d’Aversa.

La procura di Aversa Napoli Nord starebbe indagando sulle procedure elettorali. Una definizione al momento generica, ma probabilmente emersa in questo modo poiché si sta vivendo la genesi, l’inizio di questa inchiesta.

Lo riporta CasertaCe.













