L’ex calciatore del Brindisi Padalino morto per un malore

A soli 49 anni, a causa di un malore improvviso, è morto l’ex calciatore di Carovigno e Brindisi, Domenico Padalino, conosciuto come Mimmo. L’uomo sabato sera si trovava in pieno centro a Carovigno, quando si è accasciato a terra. Vano ogni tentativo di soccorso per Padalino, deceduto pochi minuti dopo il malore.

Il dolore ed il cordoglio

Incredulità per chi si è trovato di fronte alla scena. Decine i messaggi di cordoglio giunti alla sua famiglia in queste ore. Padalino era molto noto in città, non solo per la sua precedente esperienza calcistica, ma anche per l’attività imprenditoriale che da qualche anno aveva avviato a Torre Santa Sabina. Un impegno nel settore della ristorazione che univa anche alle attività che Padalino svolgeva nella mensa scolastica. Ed in tanti ieri prima, durante e al termine del suo funerale hanno ricordato le doti umane, le virtù, il sorriso e la gioia di vivere che mostrava ogni giorno.













