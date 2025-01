Traffico, disagi infiniti tra Marano e Chiaiano

270 Visite

Disastro traffico al confine tra i comuni di Napoli, Mugnano e Marano. La chiusura di via Tirone ha acuito problematiche endemiche. Il trasporto è paralizzato, il passaggio di grossi mezzi – anche in zone anguste – determina ulteriori problemi. Non si vedono vigili in giro, gli automobilisti sono esasperati, ma soprattutto – all’orizzonte – non c’è un piano traffico intercomunale. I sindaci non si vedono né sentono su un tema così importante per la vita dei residenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews