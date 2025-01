Marano, M5s: sabato il Cantiere delle idee

156 Visite

Sabato 1 febbraio il “”Cantiere delle Idee””, format dedicato all’ascolto, alla partecipazione e alla progettazione condivisa, arriva a Marano, alle ore 10:30, presso l’Auditorium Socrate.

Questa iniziativa della vicepresidente del Senato Mariolina Castellone vuole creare un ponte tra cittadini ed istituzioni attraverso il coinvolgimento di associazioni, professionisti, attivisti e protagonisti del territorio di Napoli Nord e dei comuni limitrofi. L’obiettivo è stimolare un confronto costruttivo sui temi che più stanno a cuore alla comunità locale e accogliere idee e spunti propositivi che partano dalla conoscenza diretta del territorio.

Questo incontro vuole anche essere un dialogo tra generazioni, favorendo lo scambio di idee tra giovani e meno giovani, per costruire insieme una futuro condiviso e più inclusivo per il nostro territorio.

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini che vogliano condividere riflessioni e idee concrete per migliorare il nostro territorio. Ci sarà spazio per interventi spontanei e per progetti già strutturati.

Saranno presenti con noi professionisti ed esponenti della società civile:

Dott. Gennaro Pezzella: Responsabile Sanitario del Poliambulatorio SASN di Torre del Greco.

Dott. Luigi Pezzella: Medico di famiglia, specialista in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso

Don Luigi Merola: Prete anticamorra, Presidente Fondazione A Voce D E Creature Onlus.

Dott. Tommaso Girasole: direttore Distretto Sanitario 38.

Forum Regionale dei Giovani della Campania.

Saranno presenti inoltre i Rappresentanti delle seguenti associazioni:

Salandra Lovers.

Anmil (Associazione Nazionale fra mutilati e invalidi sul lavoro).

Ass. Culturale Onlus “Spazio Aspasia”.

Pro-Loco Marano di Napoli.

Confcommercio Napoli.

Don Salvatore Saggiomo e Gennaro Panzuto: Niente Camorra Oggi (N.C.O.).

Associazione Nazionale Partigiani D’Italia (Anpi) di Giugliano.

Associazione Albero Rosso: donatori volontari di sangue.

Associazione culturale “La Forza delle idee”.

Associazione “L’Italia che merita”.

Ad accompagnare l’incontro, la musica del cantautore Giovanni Block, premio targa club Tenco, e il corpo di ballo “Partenopea” di Margherita Veneruso, già ballerina del San Carlo.

Letture a cura di Nella D’Angelo.

Vi aspettiamo per vivere insieme una mattinata di partecipazione e confronto!













