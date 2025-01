POZZUOLI: lite al bar, 61enne accoltella coetaneo. denunciato dai carabinieri

131 Visite

Questa notte i carabinieri della stazione di Monteruscello sono intervenuti in via de Curtis, nei pressi di un bar. Durante una lite per futili motivi, un 60enne sarebbe stato accoltellato al torace.

Chi avrebbe inferto il colpo è stato immediatamente identificato e denunciato per lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi. Si tratta di un 61enne di Bacoli già noto alle forze dell’ordine.

La vittima se la caverà con una prognosi di 3 giorni, già dimesso.

Coltello sequestrato.













