“Quarto – Mondo rurale e masserie” per la promozione turistica del territorio

A febbraio escursioni fotografiche alla scoperta della civiltà contadina e dei prodotti tipici

Due incontri fotografici e una mostra per promuovere il territorio di Quarto partendo dalle masserie e dall’identità contadina. È l’intento del progetto “Quarto – Mondo rurale e masserie. Escursioni fotografiche alla scoperta dei sapori e della civiltà contadina” che si articolerà durante il mese di febbraio.

Primo appuntamento sabato 1°febbraio: alle ore 9,30 presentazione dell’iniziativa a Villa del Torchio nei pressi del Centro Commerciale Quarto Nuovo. Alle 10 inizia il tour con visita alla Masseria Crisci e al suo cellaio e prosieguo alla Masseria del Sindaco e al mausoleo Romano de La Fescina; conclusione alla Viticella per la sosta aperitivo.

Il secondo appuntamento è per sabato 8 febbraio: alle 10 visita alla Masseria De Vivo e alla chiesa rupestre di Santa Maria di Pietraspaccata; sosta aperitivo al Castello Monteleone che fu dell’imperatore Federico II.

Le escursioni saranno caratterizzate dalla visita guidata alle masserie tipiche quartesi, da una degustazione di prodotti tipici locali e di ricette contadine. Le scene di vita quotidiana, saranno oggetto di testimonianza fotografica. Ogni fotografo interpreterà secondo la propria visione quello che era, ed è, il mondo contadino quartese. Ai tour parteciperanno i fotografi Luigi Borrone, Claudia Del Giudice, Genny Giugliano, Gaetano La Rocca, Marco Menduni, Sax Palumbo, Rosita Percacciuolo, Alessandro Pone, Stefano Regini, Giordano Rispo, Gaetano Ronca, Carolina Tuozzi, Pablo Vecchione, Enzo Vitolo e Mariella Zifarelli. I lavori fotografici selezionati saranno esposti in una mostra collettiva che sarà inaugurata sabato 22 febbraio.

Curatori dell’evento sono Barbara Melcarne e Giorgio Carandente. Lo staff è composto dalla progettista Sonia Gervasio, dall’archeologa Raffaella Iovine e dal giornalista Ciro Biondi.

L’evento culturale intende valorizzare la città di Quarto esaltando la vocazione agricola e il patrimonio archeologico che si inserisce nell’ambito storico-culturale dei Campi Flegrei, a sua volta parte fondamentale del sistema turistico della Campania.

Il progetto è finanziato dalla Regione Campania tramite Campania Turismo, l’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo attraverso l’avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori della Regione Campania” (pubblicazione bando con decreto del Direttore Generale dell’Agenzia n. 114 del 16 luglio 2024 e pubblicazione graduatorie con decreto del Direttore Generale dell’Agenzia n. 303 del 14 novembre 2024).

La manifestazione è organizzata da Dialogos Aps-Ets e gode del patrocinio del Comune di Quarto. La rete delle realtà locali che sostengono l’iniziativa: Aisha Foundation, Artemide Aps, Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei, La Forza delle Idee, Cooperativa Sociale La Quercia Rossa, La Bottega dei Semplici Pensieri odv.

