MARANO. “PARENTOPOLI” AL COMUNE, L’INDAGINE SUI BOX CONFISCATI. IL SINDACO, INTANTO, CONTINUA A MINIMIZZARE

La vicenda dei box confiscati alla criminalità organizzata di via Adda, assegnati provvisoriamente dal Comune alla moglie del consigliere comunale Nunzio Rusciano, continua a far discutere. Anche se Rusciano ha dichiarato di voler rinunciare sono emerse ulteriori anomalie. Per lo stesso box, su cui ha concorso la moglie del consigliere, in subordine, per uno scarto di 10 euro rispetto a quella presentata dallo stesso, figura lo zio di Rusciano, tale Santolo Musella, marito della zia, lato madre.

Ovviamente a queste due clamorose anomalie si aggiunge il fatto che 7 domande sono stata protocollate consecutivamente il giorno 19 dicembre 2024, tra queste anche quella dello zio di Rusciano, mentre quella della moglie è stata presentata solo il 7 gennaio 2025. Pertanto Rusciano poteva essere a conoscenza dell’offerta presentata dallo zio e quindi per questo avrebbe potuto offrire un importo maggiore per aggiudicarsi il bene. Effettivamente è successo che la moglie di Rusciano ha offerto 120 euro mensili a fronte dei 110 dello zio di Rusciano, Santolo Musella.

Da questa condotta si configurerebbero, a nostro parere e a parere di numerosi addetti ai lavori, diversi profili di reato: uno tra tutti la turbativa d’asta, che ricordiamo, per gli impreparati o per quelli in malafede è un reato di pericolo, ovvero: si realizza indipendentemente dall’esito finale della gara pubblica, essendo sufficiente che si verifichi la sola impossibilità di uno svolgimento regolare.

Si attendono al momento le determinazioni dell’autorità giudiziaria che già è al lavoro sul caso. E’ noto, infatti, che nei giorni precedenti il funzionario responsabile del procedimento ha sporto denuncia presso la Compagnia dei Carabinieri di Marano che seguono il caso.

Ma come sempre il sindaco Morra, in un’intervista rilasciata ad uno dei suoi fiduciari, avrebbe ribadito che non c’è nulla di cui preoccuparsi, anzi si tratta di “un polverone inutile” ed è la prima procedura espletata, per beni confiscati, da un’amministrazione politica. Ovviamente nessuno gli chiede se è normale che la moglie di un consigliere o lo zio del consigliere partecipino contemporaneamente alla stessa procedura, per lo stesso box, con uno scarto nelle offerte di 10 euro l’una dall’altra. Nessuno gli dice, inoltre, che senza l’articolo di Terranostranews il box sarebbe stato assegnato regolarmente poiché dalle verifiche antimafia la questione parentele non sarebbe emersa.

Per Morra, però, si può procedere all’assegnazione, anzi auspica di sì; noi invece riteniamo che si debba revocare tutto in autotutela, sono troppe le anomalie e le storture. Francamente questo pressing del primo cittadino che invoca la chiusura della procedura fa molto riflettere, fa molto riflettere.













