Lavori e-distribuzione, a Pozzuoli una rete elettrica moderna, efficiente e sostenibile

Nella città di Pozzuoli sono in corso numerosi e significativi interventi sulla rete elettrica, realizzati da e-distribuzione in collaborazione con l’amministrazione comunale. Questo piano straordinario d’investimenti, senza precedenti, ha l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio elettrico e favorire la transizione energetica, a beneficio dell’intera comunità.

Nonostante l’impegno profuso nell’organizzazione, non si può totalmente escludere la possibilità di temporanei disagi alla viabilità. Tutte le strade oggetto degli interventi saranno progressivamente riasfaltate e portate ad un livello eccellente di percorribilità, con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

Ad oggi, sono già stati investiti circa 9 milioni di euro e nel prossimo biennio si prevede di destinare ulteriori 27 milioni di euro per completare gli interventi. Complessivamente, il piano prevede il rinnovo di circa 90 km di rete elettrica tra media e bassa tensione: di questi, 26 km sono già stati ammodernati, mentre restano da completare 64 km. Inoltre, è in corso il rinnovamento tecnologico di circa 200 cabine secondarie.

Per garantire una programmazione efficace e rispettare i tempi imposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato istituito un tavolo tecnico permanente tra il Comune di Pozzuoli ed E-distribuzione. Questo organismo consente di monitorare l’avanzamento dei lavori, coordinare puntualmente le attività e ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

Una rete elettrica moderna ed efficiente porta con sé numerosi benefici tangibili per la comunità. Tra questi, una maggiore stabilità del servizio, che riduce i rischi di interruzioni e blackout, migliorando la qualità della vita dei cittadini e supportando le attività economiche locali. Inoltre, una rete moderna è in grado d’integrare in modo ottimale le fonti di energia rinnovabile, come l’energia solare ed eolica, favorendo la transizione verso un modello energetico più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Questa modernizzazione consentirà anche di promuovere soluzioni di trasporto green e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂. Infine, una rete elettrica tecnologicamente avanzata permette una gestione più intelligente e flessibile dell’energia, garantendo un’ottimizzazione dei consumi e un risparmio economico sia per le famiglie che per le imprese.

Questo piano d’investimenti rappresenta, dunque, un’opportunità unica per il Comune di Pozzuoli, per costruire un futuro più sostenibile, innovativo e attento alle esigenze energetiche e ambientali del territorio.













