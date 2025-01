Scuola primaria, 6 giudizi con la pagella di fine anno: da ottimo a non sufficiente

Nel mondo scolastico, la nuova valutazione alla primaria, che entra in vigore già da quest’anno, è una delle maggiori novità. In ogni disciplina di studio, compresa l’Educazione civica, i giudizi descrittivi vengono sostituiti con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Per esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti dei genitori e degli alunni, scrive la circolare del Mim, “i giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione sono individuati dall’ordinanza in una scala decrescente di sei livelli – Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente”. Le scuole avranno tempo fino all’ultimo periodo dell’anno scolastico in corso per adattarsi alle nuove disposizioni e assicurarsi che le famiglie siano pienamente informate.