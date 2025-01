Bimbo di due anni si ustiona alla bocca rosicchiando un cavo elettrico: è grave

Un bambino di due anni di Modica (Ragusa) è stato ricoverato in Rianimazione pediatrica a Messina per una grave ustione alla bocca provocata da una scarica elettrica. Il piccolo, secondo quanto ricostruito, si è provocato l’ustione rosicchiando il cavo di un elettrodomestico fino a scoprire i fili. Dopo l’allarme dato dai genitori, il piccolo è stato prima ricoverato a Modica e poi trasferito in elisoccorso a Messina. Nonostante le lesioni, non sono stati riscontrati danni neurologici: i medici si dicono fiduciosi.