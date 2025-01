Napoli, addetti alla vigilanza sventano colpo nei pressi del Policlinico

293 Visite

Alle ore 17.30. Presso il II POLICLINICO di Napoli è stato sventato un ennesimo tentativo di furto, grazie al tempestivo intervento degli operatori addetti alla vigilanza, che prontamente hanno bloccato il malvivente e chiamato le forze dell’ordine.

Purtroppo anche il noto nosocomio, come tutta la zona collinare e zone limitrofe, è continuamente colpito da furti, che per fortuna questa volta non è andato a segno.

Si ringrazia vivamente gli operai della vigilanza.













