Lo multano, taglia la testa a un cinghiale e la porta davanti al Municipio

La vendetta del cinghiale. Una testa dell’animale, mozzata, sanguinante, è stata lasciata davanti al municipio per “ripicca” a seguito di una multa per divieto di sosta. È quanto avvenuto a Monselice, in provincia di Padova. La testa di cinghiale è stata trovata la mattina del 24 gennaio da un dipendente del Comune davanti all’ufficio anagrafe. Immediate le indagini dei Carabinieri della stazione di Monselice e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Abano Terme che sono risaliti al presunto autore del gesto: si tratta di un 64enne della zona, denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata.

Gli operatori ecologici, in servizio per il primo giro della mattina alle sette e mezzo del mattino, hanno fatto la macabra scoperta. Grazie all’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblica e privata del centro cittadino, i Carabinieri hanno individuato il veicolo utilizzato dall’uomo per raggiungere il Comune. Secondo quanto ricostruito, il 64enne avrebbe agito per ripicca in conseguenza di una contravvenzione al Codice della Strada per divieto di sosta contestatagli nei giorni precedenti dagli agenti della Polizia locale.













