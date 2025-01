FURTI, FURTI E ANCORA FURTI NELLE CASE DI NAPOLI NORD. RAID A MUGNANO, VILLARICCA E CALVIZZANO

474 Visite

Furti a ripetizione, nelle case di Mugnano, Calvizzano, Villaricca e Giugliano. I ladri si sono arrampicati fino al secondo piano di un palazzo, a Mugnano, per poi introdursi nell’abitazione al terzo piano. Una volta all’interno, hanno portato via contanti e preziosi per un valore di diverse migliaia di euro, prima di dileguarsi a bordo di un’auto.

I proprietari dell’appartamento, rientrati poco dopo il colpo, hanno sporto denuncia ai carabinieri di Mugnano, che ora conducono le indagini.

Furto anche a Calvizzano e Villaricca.

Anche a Villaricca una banda di topi di appartamento si è introdotta all’interno di un’abitazione mentre i proprietari erano fuori. Nonostante il tempestivo intervento dei militari dell’arma della locale stazione, i malviventi sono riusciti a fuggire via.

A Calvizzano, invece, furto in abitazione avvenuto in via Nenni. I ladri sarebbero entrati al in casa mentre la famiglia era a cena in un altro vano dell’edificio. Hanno razziato soldi e gioielli.













