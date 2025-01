Casalnuovo, il Premio Letterario “Una Città Che Scrive” celebra 10 anni: Andrea Sannino inaugura la rassegna 2025

130 Visite

Casalnuovo di Napoli, gennaio 2025 – Il Premio Letterario Una Città Che Scrive, fondato da Giovanni Nappi, festeggia un traguardo importante: 10 anni di cultura e promozione della scrittura.

Per celebrare l’anniversario, la decima edizione si trasforma in una grande rassegna letteraria che si svolgerà lungo tutto il 2025 con eventi, incontri e tantissimi protagonisti.

Il primo appuntamento: l’inaugurazione della rassegna, avrà luogo il 5 marzo 2025 alle 18:00, presso il Parco delle Chiocciole, sito in via Paolo Borsellino a Casalnuovo e vedrà come ospite speciale Andrea Sannino, che presenterà il suo libro “Prima di ABBRACCIAME”, pubblicato da Edizioni MEA

“Non potevamo iniziare in modo migliore questa decima edizione del Premio. Andrea Sannino è un artista straordinario e profondamente legato alla nostra comunità. Questo evento sarà un momento di festa e condivisione, perfetto per dare il via a un anno speciale” – ha dichiarato Giovanni Nappi, fondatore del Premio Letterario.

La serata sarà arricchita dalla presenza di Mario Pelliccia, giornalista di Canale Uno, e degli editori Geltrude Vollaro e Franco Simeri.

Questo evento segna solo l’inizio di un anno ricco di appuntamenti dedicati alla cultura, con cui il Premio Letterario Una Città Che Scrive conferma il suo ruolo centrale nella promozione della lettura e della scrittura.

