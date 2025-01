Cancro al colon, gli alimenti da mangiare “ogni giorno” per abbattere il rischio-malattia

174 Visite

In Italia il tumore del colon-retto è il secondo più frequente dopo quello della mammella, con un’incidenza di 50.500 nuovi casi stimati nel 2023, in crescita di oltre il 15% rispetto al 2020. Nel 2022 sono stati registrati 24.200 decessi legati alla patologia. Almeno questi sono i dati diffusi dall’Istituto Nazionale Tumori. Per prevenire il rischio di tumore al colon-retto, un nutrizionista ha elencato dieci alimenti essenziali da assumere ogni giorno.

“Quando abbiamo un movimento digestivo lento, lasciamo tossine e prodotti indesiderati nel corpo per molto più tempo del necessario, il che è stato dimostrato che contribuisce al rischio di cancro intestinale“, ha spiegato Jenna Hope al The Telegraph. La nutrizionista ha poi consigliato l’assunzione di dieci alimenti che contengono una grande dose di fibre.

Tra gli alimenti consigliati dalla nutrizionista, ce ne sono alcuni davvero insospettabile. Come i popcorn. Il motivo? Sono ricchi di fibre, con 4 g per porzione da 25 g. Una piccola porzione da 25 g di popcorn semplice (circa una confezione) contiene meno di 120 calorie, ma più di un ottavo dell’assunzione giornaliera di fibre raccomandata. Di seguito, gli altri alimenti consifgliati da Hope: avena, prugne, lamponi, fagioli neri, mandorle, semi di chia, avocado, patata dolce, piselli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews