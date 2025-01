Tunisia, italiano ucciso in casa durante una rapina

225 Visite

Un italiano è stato ucciso nella sua casa in Tunisia, a Sousse. La vittima è Paolo Corsi, 70enne originario di Ripatransone (Ascoli Piceno) ma da molti anni si era trasferito a Roma dove vive un’anziana sorella e suo nipote. Corsi, ex professore di latino e greco, era residente in Italia ma con una proprietà per le vacanze nel Paese nordafricano: è stato aggredito e gli sono stati rubati l’auto e il cellulare. Ancora da chiarire la dinamica dell’aggressione. L’ambasciata a Tunisi sta seguendo il caso, prestando assistenza alla famiglia del nostro connazionale.













