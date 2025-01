Festival di Sanremo, l’annuncio di Conti: Clerici e Scotti co-conduttori nella prima serata

110 Visite

Contrariamente alle altre volte con annunci importanti al Tg1, il conduttore del prossimo e imminente Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha voluto svelare in diretta nel corso della trasmissione “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici quali saranno i due co-conduttori della prima puntata della kermesse canora in onda dall’11 al 15 febbraio. Oltre alla stessa Clerici è stato annunciato un altro grande amico del conduttore fiorentino, Gerry Scotti.

A un certo punto della puntata odierna è arrivata la telefonata di Carlo Conti. “ Siamo tutt’orecchie, non stiamo nella pelle “, ha affermato la padrona di casa curiosa di conoscere le ultime novità. “ Ti ho chiamato perché non ho capito quanto tempo deve stare nel forno la schiacciata fiorentina “, ha chiesto ironicamente Conti. Dopo qualche sorriso e aver detto che scherzasse, il conduttore ha spiegato il motivo di quella telefonata: spiegare chi lo affiancherà nella prima puntata del festival. “ Alla prima puntata ho detto che sarebbero stati con me due meravigliosi amici, tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello – sottolinea Carlo Conti – e invece questi due amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti “. Visibilmente emozionata, la Clerici non sta più nella pelle specialmente quando vede inquadrato anche Gerry Scotti in videochiamata. “ Gerry, Gerry su Rai Uno “, esclama felice.













