MARANO, MAXI PROCESSO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: IL PM CHIEDE ASSOLUZIONE DI QUASI TUTTI PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE

627 Visite

Sta per finire nel migliore, o peggiore dei modi (dipende dai punti di vista), il processo sull’immigrazione clandestina iniziato anni fa e che vede coinvolti decine di indagati, perlopiù extracomunitari, e alcuni dipendenti o ex dipendenti del Comune di Marano.

Nel corso della sua requisitoria, il pubblico ministero Di Mauro ha chiesto l’assoluzione, per intervenuta prescrizione, di tutti gli imputati, eccezion fatta per l’albanese Bracaj (5 anni di reclusione), il tunisino Kamen Rhamani (1 anno di reclusione), e per l’ex dipendente comunale Giuseppe Visone (1 anno e 8 mesi per tre capi di imputazione). Per un quarto, invece, chiesta l’assoluzione. Chiesta l’assoluzione per l’agente della municipale Antonio Ruggiero.

Il collegio giudicante si pronuncerà il 25 febbraio.

Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Rosario Pezzella e Antonio Cavallo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews