Vomero, ruba in sacrestia: denunciato. Trecasa, ruba in un appartamento: arrestato

269 Visite

A Trecase i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per furto il 51enne Francesco Ametrano, di Torre Annunziata e già noto alle forze dell’ordine.

I militari, nel percorrere via Vesuvio, hanno notato l’uomo mentre usciva da un’abitazione in ristrutturazione. Il 54enne aveva con se diverso materiale edile ma il suo abbigliamento non ricordava certo un operaio. I carabinieri hanno voluto approfondire la vicenda e lo hanno fermato. Dagli accertamenti è emerso che il 54enne stesse rubando quella refurtiva dal valore di 600 euro.

L’arrestato è in attesa di giudizio.

NATO IN TORRE ANNUNZIATA (NA) IL 06 DIC 1973

Vomero: Ruba in sacrestia. Carabinieri trovano il ladro e lo denunciano

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero insieme ai militari della locale stazione hanno denunciato per furto aggravato un 54enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

In serata, durante la celebrazione della santa messa, qualcuno si era intrufolato nella chiesa San Gennaro al Vomero a via Bernini. Mentre i fedeli pregavano, una persona ne aveva approfittato per entrare in sacrestia e aveva rubato lo smartphone del parroco e le offerte dei credenti, 60 euro.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire al 54enne e durante la perquisizione è stato rinvenuto il telefono cellulare che è stato consegnato al legittimo proprietario.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews